Gaziantep'te Pazar Günü Bazı Yollar Trafiğe Kapanacak

Gaziantep Basketbol-Beşiktaş Sompo Japan maçının oynanacağı Gaziantep'te pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "23 Nisan 2017 Pazar günü saat 16: 00' da ilimiz Karataş Spor Salonunda Gaziantep Basketbol ile Beşiktaş Sompo Japan takımları arasında oynanacak olan Spor Toto Basketbol müsabakası nedeniyle saat13.00'dan itibaren maç sonrası seyirci dağılımına kadar aşağıda belirtilen yollar trafiğe kapatılacaktır. Karataş 416 nolu cadde ile 414 nolu cadde kavşağından trafik araç akımı kesilecek olup, 410 nolu cadde istikametine trafik araç akımı verilmeyecektir. 401 nolu cadde ile 409 nolu sokak kavşağı, 410 nolu cadde ile 401 nolu cadde kavşağı, 402 nolu sokak ile 410 nolu cadde kavşağı arası da trafik araç akımına kesilecek, 416 nolu cadde ile 410 nolu cadde kavşağı da araç trafiğine kapatılacaktır" denildi. - GAZİANTEP