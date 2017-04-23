Gaziantep'te Pazar Alanında Bomba İhbarı

GAZİANTEP'te, polis ekipleri, 'canlı bomba' ihbarı yapılan pazar alanını boşalttı. Kısa süreli yaşanan panik, polisin incelemesiyle ihbarın asılsız olduğunun anlaşılmasıyla sona erdi.



Sabah saatlerinde '155 Polis İmdat' hattını arayan bir kişi, İncilikaya Mahallesi'nde kurulan güvercin pazarına bombalı saldırı yapılacağı ihbarında bulundu. İhbar üzerine pazar alanına çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanı sevk edildi. Güvercin ve ikinci el eşya satımı yapılan pazar alanındaki yüzlerce kişiyi dışarı çıkaran polis, bölgede incelemede bulundu.



Polislerin yaklaşık yarım saat süren incelemelerinin ardından çevrede korkuya neden olan ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.



- Gaziantep