Gaziantep'te "Özel Güvenlik Bölgesi" Uygulaması

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bazı bölgeler, 15 günlüğüne "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.



Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, milli güvenliğin, kamu düzeninin ve esenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, bölgede barınabilecek bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla icra edilecek operasyonel faaliyetlerden vatandaşların zarar görmemeleri için bazı alanların "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İslahiye ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Mağara Tepe, Topbarnaz Tepe, Hamo Tepe, Hanife Tepe, Yellibel Tepe, Ayazdağ Tepe, Keldüz Tepe, 1839 Rakımlı Tepe, Benzerce Tepe, Havşu Tepe, Kirmen Kayası, Göbel Tepe, Kokarca Sırtları, Ufacık Mezrası arasında kalan bölge, 20 Ocak günü saat 00.00'dan başlayarak 3 Şubat günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle ikinci defa özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Söz konusu tarihler arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlere her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığınca yapılacaktır."