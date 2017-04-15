Gaziantep'te Otomobil ve Motosiklet Hırsızları Yakalandı

Gaziantep'te otomobil ve motosiklet hırsızlığı yapan 4 kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre kentin farklı noktalarında son zamanlarda otomobil ve motosiklet hırsızlığı yapan 4 kişi polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu yakalandı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada," İlimiz genelinde meydana gelen "Otomobil ve Motosiklet Hırsızlığı" olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda,M.K, M.G, A.S ve M.K isimli şüpheli şahıslar, 10 kişiye ait olduğu tespit edilen çalıntı araç ve 25.000 TL değerindeki çalıntı hediyelik eşya ile birlikte yakalandı.Olayla ilgisi bulunan M.G, A.S ve M.K isimli şüpheli şahıslar haklarında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldıkları Adli Makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.Ayrıca, 2 ayrı hırsızlık suçundan da aranmasının olduğu tespit edilen firari M.K isimli şüpheli şahıs da ekiplerimiz başarılı operasyonuyla kısa sürede yakalanarak 14.04.2017 günü Adli Makamlara sevk edildi. Görevlilerimiz tarafından ele geçirilen suç eşyaları sahiplerine teslim edildi" denildi. - GAZİANTEP