Gaziantep'te Otomobil Hırsızlığı

Gaziantep'te, galeride sergilenen 2 otomobil, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.



Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesindeki oto galericiler sitesinde bulunan bir iş yerine, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, yazıhanenin tuvalet penceresinin demir korkuluklarını kırarak girdi.



Zanlılar, yazıhaneden anahtarını aldıkları galeride sergilenen 34 EB 994 ve 51 ES 570 plakalı otomobilleri alarak kaçtı.



İş yeri sahibi Ahmet Türkban, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerine geldiğinde otomobillerin yerinde olmadığını görünce durumu polise haber verdiklerini söyledi.



Ekiplerin iş yerinde parmak izi aldıklarını ifade eden Türkban, çalınan otomobillerin 120 bin lira değerinde olduğunu belirterek, şüpheli veya şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istediğini kaydetti.