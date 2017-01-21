Gaziantep'te Oto Hırsızlığı

Gaziantep'te kimliği belirsiz şahıslar camını kırarak içine girdikleri oto galeriden 2 otomobili alarak kayıplara karıştı.



Olay, önceki gün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi, Galericiler Sitesi 88 Nolu caddede bulunan oto galeride yaşandı. Edinilen bilgiye göre sabah galerisine gelen Ahmet Türkman, camın kırık olduğunu ve 2 otomobilinin olmadığını gördü. Daha sonra Türkman'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri galeride incelemelerde bulundu.



İş yerine geldiği sırada gördüğü manzara karşısında şoka uğradığını belirten Ahmet Türkman, "Akşam saatlerinde galeriyi kapattıktan sonra evime gittim. Sabah geldiğimde bahçe kapısının açık olduğunu ve 2 otomobilin olmadığını gördüm. Daha sonra içerisinde arabaların anahtarlarının olduğu çekmecenin bahçede olduğunu gördüm. Hırsızlar geçe gelerek pencerenin demirini kırdıktan sonra içeri girmişler, içinde anahtarların bulunduğu çekmeceyi komple çıkararak seçtikleri 2 arabayı çalarak kayıplara karışmışlar" dedi.



Olay sonrası ifadesi alınan iş yeri sahibi Ahmet Türkman şikayetçi olduğunu belirtirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP