Gaziantep'te 'Olimpik Gün' Şenliği Yapıldı
Gaziantep'te 'Olimpik Gün' şenliği yapıldıTÜRKİYE Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen 'Olimpik Gün' şenliklerinin ilki Gaziantep'te yapıldı.
Gaziantep'te 'Olimpik Gün' şenliği yapıldı
TÜRKİYE Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen 'Olimpik Gün' şenliklerinin ilki Gaziantep'te yapıldı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne üye ülkelerin, 'Olimpizm' temalı etkinlikler kapsamında planladığı 'Olimpik Gün' şenliklerinin ilki, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle bu sabah Masal Park'ta başladı. Şenliklere; Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Türker Arslan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Murat Tural ile aralarında Suriyeliler'in de bulunduğu çocuklar ve aileleri katıldı. Şenlikte konuşan Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Türker Arslan, bu yıl şenliklerin Muğla, Antalya ve İstanbul'da da yapılacağını söyledi. Çocukları ve gençleri spora yönetmeyi amaçladıklarını belirten Türker Arslan şöyle dedi:
"Dünyadaki 6 olimpiyat komitesinin düzenlemiş bulunduğu 'Olimpik Gün' şenliklerinin ilkini Gaziantep'te başlattık. Şenliklerimiz buradan sonra Muğla'da, Antalya'da ve İstanbul'da devam edecek. Bu organizasyonun önemi gençlerin spora olan eğilimini, ilişkisini ve spora olan sevgisini arttırmak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden çok büyük destek gördük, çok güzel bir iş birliği içindeyiz. Bu işbirliğimizin devam edeceğine inanıyorum. Gerek Türk, gerek Suriyeli çocuklarımızın bu etkinliğe katılımı şenliğimizi çok daha güzel hale getirdi. Sporda dostluğun, kardeşliğin, ayrımcılık yapılmadığının en güzel örneğini gösterdik."
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Murat Tural ise, Milli Olimpiyat Komitesi ile her yıl bu tip şenlikler düzenlediklerini ifade ederek, şöyle dedi:
"Özellikle Gaziantep'te yapılan etkinliklere yoğun katılım oluyor. Bu yıl farklı olarak Suriyeli çocuklarımızı da bu organizasyonun içine aldık. Özellikle sporun çocuk yaşta başlaması, sporun her birey tarafından yapılabilmesi için hem tesis yapımında, hem etkinlik anlamında 365 gün çalışıyoruz. Çocuklarımızın spor yapmaları ve teşvik etmeleri için bu tür organizasyonlara önem veriyoruz."
Şenliklerde çeşitli spor aktiviteleri ile oyunlar düzenlendi.