Gaziantep'te Olimpik Gün Şenliği Düzenleniyor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) geleneksel Olimpik Gün etkinlikleri bu yıl İstanbul başta olmak üzere Gaziantep, Muğla ve Antalya olmak üzere dört ayrı ilde gerçekleşiyor. Modern Olimpik Hareket'in doğum günü olarak bilinen ve dünyada 200'ün üzerinde ülkede çeşitli etkinliklerle Olimpik Gün, ülkemizde de senelerdir farklı illerde farklı aktivitelere sahne oluyor.

TMOK, her yıl düzenlediği Olimpik Gün etkinlikleri ile çok genç bir nüfusa sahip olan Türkiye'de daha fazla çocuk ve genci bir araya getirerek sporla tanıştırmak, spor yolu ile eğitmek, her yaştan insana sporun coşkusunu yaşatmak amacıyla kişilerin sporun fiziksel ve ruhsal faydalarından yararlanmasını sağlıyor.

1987 yılından bu yana dünyadaki tüm Olimpiyat Komiteleri'nin düzenlediği, her yaştan insanın bir araya gelerek spor yapma heyecanını yaşadığı, barışçı, sağlıklı toplumlar yetiştirebilmek için sporu her yerde insanlığın hizmetine sunmayı amaçlayan Olimpik Gün etkinliklerinin Gaziantep şenliklerine, yüzlerce çocuğun katılması bekleniyor.

Şenlik 30 Nisan Pazar günü (yarın) saat 10.00-13.00 arasında Masak Parkı'nda gerçekleştirilecek.