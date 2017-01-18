Gaziantep'te Öldürülen Suriyelinin Katil Zanlıları Cerablus'ta Yakalandı

Gaziantep'te 15 Ocak Pazar günü Suriye uyruklu Ebu Mahali (37) yol kenarında silahla başından vurularak, öldürülmüş halde bulunmuştu. Suriyeli şahsın öldürülmesi olayını araştıran polis ekipleri, daha önceden mühürlenmiş bir eğlence merkezine baskın düzenledi. Polis ekipleri baskında, didik didik aradığı güvenlik kameralarının kayıt cihazını bulamamıştı.

POLİS EKİPLERİ CERABLUS'A KADAR İZ SÜRDÜ

Zanlıların peşine düşen polis ekipleri, yürüttükleri çalışma ile cinayet zanlıların peşine düştü. İz süren ekipler, Mustafa İ., Muhammet K., İbrahim K. ve İbrahim H. isimli şahıslara Cerablus'ta ulaştı. Asayiş Şubesi ekipleri, Cerablus'ta gerçekleştirilen operasyon ile şahısları gözaltına aldı.

CİNAYETİ MÜHÜRLENMİŞ EĞLENCE MERKEZİNDE İŞLEMİŞLER

Şüphelilerin zanlıyı daha önceden mühürlenmiş ve polisin arama yaptığı eğlence merkezinde öldürdüğü belirlenirken, bu şahısların da eğlence merkezini kira karşılığı tuttukları tespit edildi.