Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Gastronomi şehri ilan edilen Gaziantep'te Mutfak Sanatları Merkezi açıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, merkezin açılışını Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yaptığı belirtildi.



Şahin'in, Yıldırım'a merkez hakkında bilgi verdiği aktarılan açıklamada, Mutfak Sanatları Merkezi ile Gaziantep mutfağının özüne bağlı bir şekilde yaşatılacağı kaydedildi.



Merkezin genç nesillere kendi öz mutfağını öğretmek ve gelecek nesillere taşımaya yardımcı olmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Yerli ve yabancı misafirlere tadımlar yaptırarak Antep mutfağının zenginliği ve çeşitliliğinin örneklerini uygulama şansı bulacak. Burada yapılacak çalışmaların hepsi Gaziantep mutfağını sürdürülebilir ve her zaman dinamik tutmaya yardımcı olacak çalışmalar olacaktır. Gaziantep mutfağı bilindiği üzere dünyada gastronomi şehri olarak anılan ve buna laik görülüp UNESCO'nun gastronomi alanında yaratıcı şehirler ağına dahil edilmiş Türkiye'nin tek ve dünya da 18 şehrinden bir tanesidir." ifadeleri kullanıldı.