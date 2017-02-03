Gaziantep'te "Muhtarlar İletişim Sistemi"

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesince kurulan "Muhtarlar İletişim Sistemi"yle mahalle muhtarları belediyeyle yazışmalarını ve buradan taleplerini internet üzerinden yapacak.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, muhtarların yazılımını kolaylaştırmak için online sisteme geçti.



Artık muhtarlar belediyedeki işlerini internet ortamından takip edebilecek.



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in önerisiyle Halkla İlişkiler Dairesi Muhtarlar Şube Müdürlüğü bünyesinde "Muhtarlar İletişim Sistemi" kuruldu.



Sistemle Gaziantep'te bulunan 784 mahalle muhtarının iş yükü daha da hafifleyecek.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesince kent merkezine uzak olan mahallelerin muhtarıyla merkezdeki iş yoğunluğundan belediyeye gelemeyen muhtarların işi kolaylaştırıldı.



Artık muhtarlar belediyeye gelmeden muhtarlık ofisinden bilgisayar ortamında dilekçelerini veya çeşitli bilgileri "Muhtarlar İletişim Sistemi" aracılığıyla belediyeye iletebilecek.



Muhtarlar aynı zamanda, sistem sayesinde dilekçelerinin durumunu, hangi aşamada olduğunu, taleplerinin ne zaman ve nasıl karşılanacağını da takip edebilecek.



Büyük oranda zaman kaybını engelleyecek sistem, muhtarlardan da tam not aldı.



Bilgisayar ortamında "https: //cbs.gantep.bel.tr" adresinden sisteme giriş yapan muhtarlar, kullanıcı adı ve şifresiyle talep ettiği konuyla ilgili formunu doldurarak belediyeye gönderebiliyor.