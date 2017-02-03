Gaziantep'te Motosiklet Uygulaması

Gaziantep'te trafik ekipleri, plakasız, tescilsiz, kasksız motosiklet sürücülerine yönelik trafik uygulaması yaptı.



Gaziantep'te Trafik Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler motosikletlere yönelik uygulama yaptı. Kent merkezinde birçok farklı noktada gerçekleştirilen uygulamada 4 adet çalıntı motosiklete el konulurken, çok sayıda sürücüye ise eksik evraklarından dolayı cezai işlem uygulandı. Trafik Bölge Müdürlüğü motosiklet uygulamalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi. - GAZİANTEP