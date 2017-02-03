Gaziantep'te Motosiklet Operasyonu

Gaziantep'te motosikletlere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, 26 motosiklet trafikten men edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 285 polisin katılımıyla kent genelinde 8 farklı bölgede düzenlenen uygulamada, şüpheli gördükleri motosikletleri durdurarak, ehliyet, ruhsat kontrolü ve şahıslarda üst araması yaptı.



Aramalarda, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi gözaltına alındı, 26 motosiklet trafikten men edildi.