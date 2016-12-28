Gaziantep'te, mahkumların eserleri sergilendi



GAZİANTEP Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, Kalkınma Bakanlığının SODES kapsamında finanse ettiği 'Eğilmem ama İşlenirim' ve 'Gideceğim tek yer sanayi' isimli projelerinin kapanış programı ve el ürünleri sergisi yapıldı.



Şehitkamil Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı vekili Kadir Günüç, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ve kursiyerler katıldı. Programda konuşan Kadir Günüç, suça karışan kişilerin yeniden topluma kazandırılması amacıyla yapılan çalışmaların olumlu sonuçlandığını söyledi.



Gaziantep Üniversitesi işbirliğinde yürütülen gümüş ve bakır işletmeciliği ile Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde yürütülen kaynakçılık ve doğal gaz tesisatçı ve eğitimlerini başarı ile tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi. Denetimli serbestlikten yararlanan mahkumların eserlerinin sergilendiği sergiyi gezen katılımcılar, kursiyerlerin yaptıkları eserleri ilgi ile inceledi.