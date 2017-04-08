Gaziantep'te liselilerin hedefi; Dünya Şampiyonluğu



TÜRKİYE Spor Okulları Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalarda kendi ilinde ve bölgesinde birincilik elde eden Gaziantep Lisesi futbol takımı, hazırlandıkları Türkiye Şampiyonluğu'nu kazanıp, Dünya Şampiyonluğu hedefliyor.



Kentte düzenlenen müsabakalarda birincilik elde eden Gaziantep Lisesi, Kahramanmaraş'ta düzenlenen bölge karşılaşmalarında da namağlup şampiyon oldu. Lise takımı, Beden Eğitimi Öğretmeni Abdulhamit Türkaslan, antrenörlüğünde okulun halı sahasında Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Aralarında Gaziantepspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyspor'un alt yapısından oyuncuların da bulunduğu lise takımı, Kırşehir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası için yoğun şekilde antrenman yapıyor. Lisesi öğrenciler, Türkiye Şampiyonluğu'nu kazanıp Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Futbol Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmeyi amaçlıyor.



Okul Müdürü Ömer Karayılan, kadim bir lise olarak Gaziantep ve bölgede şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Kentimizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah Türkiye finallerini kazanıp, dünyada da ülkemizi temsil edeceğiz" dedi.



Takımın antrenörlüğünü yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Abdulhamit Türkaslan ise, Gaziantep'e hem Türkiye, hem de Dünya Şampiyonluğu kazandırmayı arzuladıklarını ifade ederek, "Takımımız namağlup şekilde Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Kırşehir'de düzenlenecek final grubunda hedefimiz Gaziantep'e bir ilki yaşatıp şampiyon olmak. İnşallah Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılacağız, ülkemizi temsil etmenin gayreti içerisinde olacağız. İmkanlarımız dahilinde çocuklarımızın geleceğine katkı sunacağız" diye konuştu.



Takımın kaptanı Deniz Toplu da, her gün antrenman yaparak mücadelelere hazırlandıklarını ve kazanmayı hedeflediklerini ifade etti.