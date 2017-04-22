Gaziantep'te lale dönemi



GAZİANTEP - Gaziantep'te Botanik Bahçesinde lale bahçeleri oluşturuldu. Rengarenk olan Botanik bahçede çeşitli etkinliklerle baharın gelişi kutlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından Botanik bahçede, öğrenciler için özel lale bahçeleri oluşturuldu. Burada öğrenciler toprak, güneş ve çiçek ile iç içe kalma fırsatı yakalıyor. Baharın gelişi ile rengarenk olan bahçede oluşturulan 10 özel tasarım bahçesinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Belediye Başkanı Fatma Şahin de, 10 özel tasarım bahçelerini tek tek gezerek, çocuklar ile fotoğraf çektirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir ara vatandaşlara yapılan sıkma ile Osmanlı şerbetinden ikram etti. Vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşan Şahin, daha sonra basın mensuplarını açıklamalarda bulundu. Belediyecilik anlayışında vatandaşa yol, su, konut gibi hizmetlerin yanı sıra kültürel ve sosyal belediyecilik hizmetlerinin de verilmesi gerektiğini belirten Şahin, "Elimizde çok büyük bir hazine var. Botanik Bahçemizde çok güzel mekanlar yaptık. Bu mekanlarda yerelden evrensel güzel işler yapmak istiyoruz. Bostandan çıkan marullarla salata yapıp gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Küçükbaş hayvanlarımızla ekolojik kulüpte çocuklarımıza neler olabileceğini gösteriyoruz. Topraktan gelen nimeti çocuklarımıza nasıl ulaştırdığımız gösteriyoruz. Çevreyi ve doğayı koruyarak kullanan bir anlayış var" diye konuştu.

Göreve başlarken "Doğaya aşkımızı ilan ediyoruz" sloganı ile başladıklarını ve doğuya ne kadar önem verdiklerini ifade eden Şahin, "Bu şehirde doğayı korumanın maliyeti çok daha yüksek. Özellikle su fakiri bir şehir olduğumuz için bunun hem temizliği hem de koruması hem de halkımızın daha iyi istifade etmesi için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

"3 Milyon lale diktik"

Botanik Bahçesinde 3 milyon lale ile çocuklara ve vatandaşlara güzel bir görsel oluşturduklarını aktaran Şahin, Hollanda ve İstanbul'dan sonra en büyük lale bahçesini kurduklarını açıklayan Şahin, çeşitliliği arttırarak halkın hizmetine sunduklarını söyledi. Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Safari Parkında çocuklara yönelik Coşkun Aral ile foto safari yapacaklarını belirten Şahin, "Türkiye'de ilk kez Zooloji Müzesi'ni açacağız. Nisan ve Mayıs ayı içerisinde doğa ve çocuk üzerine kültürel ve sosyal projeler yapmaya devam ediyoruz. Fen İşlerimizin bunların alt yapısını, Kültür ile Park-Bahçeler Daire Başkanlığımız da üst yapısını yaparak halkımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.

(LO-SD-Y)