Gaziantep'te "Kutnu Atm Kabinleri" Yapılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentin asırlık el sanatları arasında yer alan kutnu kumaşına sahip çıkıyor.



Yüzyıllardır ilmek ilmek dokunan ve padişah kaftanlarında kullanıldığı için "saray kumaşı" olarak da bilinen kutnunun kullanım alanlarının genişletilmesi için kültürel belediyecilik alayışıyla çalışmaların sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kutnu kumaşını modernize ederek geçmişten geleceğe taşımak amacıyla ulusal ve uluslararası tanıtım çalışmalarına devam ediyor.



Türkiye'de sadece Gaziantep'te üretilen ve dokuma sanatı 16'ıncı yüzyıla kadar uzanan kutnu kumaşının her anlamda değerlendirilerek unutulmaması için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, "Saraylara Layıksın Gaziantep" sloganıyla başlattığı çalışma kapsamında kent genelindeki ATM'leri kutnu kumaşı dokusuyla yeniden dizayn ediyor.



Dikkat çekici renk ve desenleriyle halk tarafından büyük ilgi ve beğeni toplayan "Kutnu ATM Kabini" mimari proje tasarımının ana çıkış noktası ve içeriğinin şekillenmesinde kutnu kumaşının kendine has dokusu ve renkleri etkili oldu.



Kentin tarihi ve kültürel dokusu, doğal ve çevresel değerlerini korumak ve gelecek kuşaklara miras bırakmak amacıyla tasarlanan "Kutnu ATM Kabinleri" ile şehrin karakterinde önemli bir rol oynayan kent mobilyaları yeniden ele alınıyor. Gaziantep'in kentsel simgelerinden biri olan kutnu kumaşından esinlenerek tasarlanan ATM kabinleri ile şehir kimliğinin ön plana çıkarılması planlanıyor.



Kutnu kumaşının kullanım alanlarının genişletilmesi için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kumaşın mobilya ve mekansal düzenlemelerde de yaygın bir şekilde kullanılması için çalışmalarına devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesi "Kutnu ATM Kabinleri" ile kutnu kumaşını koruma ve yaşatma fikrine, kültürel varlıkları yaşatarak ve bu yaşayışa şehir sakinlerinin de katılımını sağlayarak çok daha geniş kapsamlı bir boyut kazandırılmasını hedefliyor. - GAZİANTEP