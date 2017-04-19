Gaziantep'te, 'Kutlu Doğum' kutlanacak



PEYGAMBER Sevdalıları Platformu Gaziantep Koordinatörlüğü, 23 Nisan Pazar günü 'Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed' temasıyla Kutlu Doğum etkinliği düzenleyecek.



Peygamber Sevdalıları Platformu Gaziantep Koordinatörü Mustafa Kaya, Kutlu Doğum etkinliklerini 50 bin el ilanı ve 10 bin afiş ile Gaziantep geneline duyuracaklarını belirterek şunları söyledi:



"Peygamber Sevdalıları Platformu olarak bu yıl 3 İl, 4 ilçe ve 7 köy olmak üzere toplam 14 noktada Kutlu Doğum haftası nedeniyle mevlitler yapacağız. Etkinliğimizi Gaziantep'te 50 bin el ilanı ve 10 adet afiş ile duyuracağız. 2005 yılından beri düzenlediğimiz Kutlu Doğum etkinliklerimizi her yıl bir tema belirleyerek gerçekleştiriyoruz. Zor günler geçirdiğimiz şu zamanlarda ihtiyaç duyduğumuz adaletin en güzel örneği Hazreti Muhammed olduğu için, bu yıl 'Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed' konusunu tema olarak belirledik."