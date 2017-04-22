Gaziantep'te Kültür-sanat

İzmir Devlet Opera ve Balesi "Değirmendeki Hazine" adlı müzikli çocuk oyununu Gaziantepli minikler için sahneleyecek.



Müziklerini Ali Hoca'nın, yönetmenliğini Can El'in yaptığı oyunda, Özlem Ateş Aksungur, Melisa Kılıç, Elif İpek, Melisa Yenal, Bekir Baytekin, Barış Yener gibi oyuncular rol alıyor.



Hayatta yapılan seçimlere ve sonuçlarına dikkat çekilen oyunun konusu şöyle:



"Köye doğru yola çıkan Haylaz, bir çobanla karşılaşır. Çoban Haylaz'a bir hazine haritasından bahseder. Harita tepedeki değirmenlerin birinde saklı olan hazineyi işaret eder. Bu durum karşısında Haylaz büyük heyecan duyar. Haritayı çalmayı planlayan Cart ve Curt da en az Haylaz kadar heyecanlanır. Ancak hırsızlar haritayı çalmayı başaramazlar. Bu arada Bumbi ve Bombi adında iki arkadaş Haylaz'ı etkilemeye çalışır. Bumbi'nin tüm çabalarına rağmen Haylaz, Bombi'ye inanır. Haylaz ve Bombi, Çoban'ı beklemeden yola çıkarlar. Böylece macera başlar. Değirmende ikili beklenmedik sürprizlerle karşı karşıya kalırlar."



Oyun, 23 Nisan Pazar günü 13.00 ve 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda izlenebilecek.