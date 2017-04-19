Gaziantep'te Kültür Sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu, "80 Günde Devr-i Alem" adlı oyununu Gaziantepli tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.



Jules Verne'nin yazdığı, Mark Brown'ın oyunlaştırdığı, Ömer Naci Topçu'nun yönettiği oyunda Serdar Seçkin, Cem Arabacıoğlu, Acan Ağır Aksoy, Salih Cem Şener, Nergiz Acar ve Oğuzhan Erdoğan rol alıyor.



Oyunda, Londra Reform Kulübü'nün en garip, en seçkin, en gözde üyelerinden Bay Phileas Fogg'ın dünyanın çevresini 80 günde dolaşabileceğine dair iddiası anlatılıyor.



Oyun, 21 Nisan Cuma günü saat 20.00'de ve 22 Nisan Cumartesi günü ise 14.00 ve 20.00 saatlerinde Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.