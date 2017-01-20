Gaziantep'te Kültür-sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosunun, "Gürültülü Patırtılı Bir Hikaye" oyunu Gaziantepli tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.



Savaş Dinçel'in kaleme aldığı oyunda, Shakespeare'in yazar kimliğini eleştiren bir aktörün hikayesi ele alınıyor.



Uğur Keleş'in yönettiği oyunda Ceyhun Gen, Sevgi Tanrıverdi ve Bilal Hüseyinoğlu rol alıyor.



Oyun, bugün 20.00'de ve yarın saat 14.00 ile 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.



Hüseyin Turan konseri verecek



Türk Halk Müziği sanatçısı Hüseyin Turan, Türkiye turnesi kapsamında, 23 Ocak'ta Gaziantep Onat Kutlar Sahnesi'nde hayranları için sevilen eserlerini seslendirecek.