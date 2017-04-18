Gaziantep'te korucu başı ölü bulundu



GAZİANTEP - Gaziantep'te bir tarlada korucu başı ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Taşdeğirmen Mahallesinde yaşayan güvenlik korucusu Hasan kılıç, ilçe merkezinden yaşadığı mahalleye dönerken, ilçe merkezine 1 kilometre uzaklıktaki arazinin önünde aracını park ederek, stop lambalarını açtı. Bir süre sonra bölgede devriye atan Araban ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracı fark etti. Dönüşte de aynı aracın yol kenarında olduğunu gören jandarma ekipleri, durarak aracın sahibini aradı. Jandarma ekipleri, aracın hemen yanındaki tarlada korucu başının cenazesini bulan jandarma, şahsın yakınlarına haber verilmesi için mahalle Muhtarı Mustafa Karakoyun'a ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. korucu başı Hasan Kılıç'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. İlk belirlemede herhangi bir darp yada yaralanma izi görülmeyen korucu başının, geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tahmin ediliyor. Kılıç'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından aile teslim edileceği bildirildi.

Yaklaşık 20 yıldır güvenlik korucusu olduğu belirtilen Hasan Kılıç'ın evli ve 5 çocuğu olduğu öğrenildi.