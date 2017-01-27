GAZİANTEP'te, polis ekiplerince yürütülen çalışmada Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerin geçiş güzergahları, sevkiyat noktaları ve kamp yerlerine karşı keşif çalışması yaptığı saptanan Suriye uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi tutuklandı.
Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin askerlerin bulundukları alanlar ve geçiş güzergahlarına ilişkin keşif çalışması yaptıklarının belirlendiğini kaydetti. Keşif çalışması yürüten teröristlerin operasyona yakalandıkları vurgulanan açıklamada şöyle denildi:
"DEAŞ Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; DEAŞ terör örgütü mensuplarınca Fırat Kalkanı harekatına katılan askerlerimizin sınır hattında ve Suriye'deki gidiş-geliş güzergahları, sevkiyat noktaları ve kamp yerlerine karşı keşif çalışması yürütüldüğü yönünde istihbari bilgiler elde edilmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonel çalışmalar sonucunda, Suriye uyruklu 3 şahıs yakalanmış olup haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmışlardır." - Gaziantep
Gaziantep'te, Keşif Yapan 3 Deaş Militanı Tutuklandı
GAZİANTEP'te, polis ekiplerince yürütülen çalışmada Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerin geçiş güzergahları, sevkiyat noktaları ve kamp yerlerine karşı keşif çalışması yaptığı saptanan Suriye uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi tutuklandı.
GAZİANTEP'te, polis ekiplerince yürütülen çalışmada Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerin geçiş güzergahları, sevkiyat noktaları ve kamp yerlerine karşı keşif çalışması yaptığı saptanan Suriye uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi tutuklandı.