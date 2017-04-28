Gaziantep'te Kazanan Yok
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasının açılış maçında Gaziantepspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk etti.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasının açılış maçında Gaziantepspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR 9. dakikada Marcinho'nun serbest vuruşunda İlhan Parlağ'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
30. dakikada İlhan Parlak'ın Ghılas'a ara pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı, penaltı noktasında vuruşunda top üstten auta çıktı. 44. dakikada Fatau'nun uzaktan vuruşunda kaleci köşeye gelen topa uzanarak son anda golü önledi.
49. dakikada Barış Yardımcı'nın ortasında arka direkteki Marcinho'nun vuruşunda yerden seken top yandan auta gitti.
52. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Yardımcı'nın arka direğe gönderdiği topla bulaşan Ghilas'ın vuruşu auta çıktı.
59. dakikada sağ taç çizgisi yakınında kazanılan serbest vuruşta Bliznichenko'nun yaptığı ortada topa yükselen Seleznyov'un kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
73. dakikada Tanase'nin ortasında penaltı noktasının solundan vuruşunu yapan Zec, kaleci Paulo Victor'u geçemedi.
Stat: Gaziantep Kalyon Arena
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Erdinç Sezertam xx
Gaziantepspor: Paulo Victor xx, Barış xx, Wallace Reis xx (Elyasa dk. 46 x), Musa xx, Pedroso xx, Fatau xx (Sefa Yılmaz dk. 78 x), Thiam xx, İlhan Parlak xx, Abdülkadir xx, Kangwa xx (Muhammet Demir dk. 46 x), Ghilas xx
Yedekler: Gökhan, Abdulkadir, Kisliak, Angan Teknik Direktör: Bülent Uygun
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xx, Valerika Gaman xx, Ceyhun xx, Dany xx, Barış Bağdaş xx, Zec xx (Yatabare dk. 84 ?), Latovlevici xx, Poko xx, Seleznov xx, Tanase xx (Skulason dk. 86 ?), Bliznichenko (Lazarevic dk. 75 xx)
Yedekler: Ercüment, Serdar, İshak, Fatih
Teknik Direktör: Zoran Barisic
Sarı kartlar: Musa Nizam, Ghilas, Fatau (Gaziantepspor), Latolevici, Lazorevic, Seleznov, Poko, Barış Başdaş (Kardemir Karabükspor)
(Lider Olgun - Orhan Erkılıç / İHA)