Gaziantep'te Katliam Gibi Kaza: 5 Ölü, 5 Yaralı

Gaziantep-Şanlıurfa karayolunda 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, D-40 karayolunda Şanlıurfa'dan Gaziantep istikametine seyir eden ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 UY 894 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen B.K. idaresindeki 27 LB 409 plakalı otomobil çarpıştı. Ardından sürücüleri öğrenilemeyen 63 E ile 3318 ve 01 BKG 81 plakalı otomobiller de kazaya karıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada ölenlerden bazılarının çarpmanın etkisiyle araçtan dışarı fırladığı öğrenilirken, bazıları ise araca sıkıştı. Araca sıkışan ölü ve yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, cenazeler ise otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Öte yandan ölenlerden 2'sinin çocuk olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



(Mehmet Bulut /İHA)