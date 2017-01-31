Gaziantep'te Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.



Gaziantep'te dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı, gündüz de belirli aralıklarla sürüyor. Zaman zaman şiddetlenen yağış, hayatı da olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düştüğü kentte kar yağışı hazırlıksız yakalananlara zor anlar yaşattı. Gaziantep Kalesi gibi kentin tarihi yerleri ise beyaz örtü ile daha da güzel bir görünüme kavuştu.



Kentte buzlanma ve gizli buzlanmaya karşı sürücülerin dikkat olmasını isteyen yetkililer, hız ve kış lastiği konusunda da sürücüleri uyardı. - GAZİANTEP