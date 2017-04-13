Gaziantep'te kapkaç ve dolandırıcılık şüphelileri adliyede



GAZİANTEP'te kapkaç ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.



Kentin değişik noktalarında kapkaç ve kuyumculara sahte altın satıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen Y.Y., R.R. ve sahte altın imalatı yapan M.F., Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmayla adreslerinde yakalandı. Şüphelilerden sahte altın üretimi yapan M.F.'nin evinde yapılan aramada; 970 lira ve sahte altın yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamla