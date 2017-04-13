Gaziantep'te Kapkaç ve Dolandırıcılık İddiası

Gaziantep'te kapkaç ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kette farklı zamanlarda kapkaç yaptığı ve kuyumculara sahte altın sattığı gerekçesiyle Y.Y. R.R. ve M.F'yi adreslerinde gözaltına aldı.



Zanlılardan M.F'nin evinde yapılan aramada 970 lira ve sahte altın yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.