Gaziantep'te Kaçakçılıkla Mücadele

Nizip ilçesinde 3 ayrı otomobilde 17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Grup Amirliği ekipleri, Şanlıurfa istikametinden gelen F.G. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobili ilçe girişinde durdurmaya çalıştı.



Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü kovalamacanın ardından bir sokakta durduruldu.



Otomobilde yapılan aramada, 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Ayrıca, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun Nizip bağlantı yolunda durdurulan S.A'nın kullandığı otomobilde arama yapan ekipler, 3 bin, Dutlu Kavşağı'nda durdurulan Ş.B'nin kullandığı otomobildeyse 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı.