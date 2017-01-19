Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu

Gaziantep'te bir tırın dorsesinde arama yapan jandarma ekipleri, 51 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir girişinde durdurdukları tırda arama yaptı.



Tırın dorsesinde zula halinde piyasa değeri 300 bin lira olan 51 bin paket kaçak sigara bulundu.



Sürücü, C.G, gözaltına alındı.