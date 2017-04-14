Gaziantep'te Kaçak İçki Operasyonu

Nizip'te bir otomobilde 84 şişe kaçak içki ele geçirildi.



Alınan bilgilere göre, Fatih Sultan Mahallesi'nde devriye görevi yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüsünün adı öğrenilemeyen otomobili durdurdu.



Yapılan aramada araç içinde kutular halinde çeşitli markaların yer aldığı 84 şişe içki buldu.



Bandrolsüz ve gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 84 şişe içkiye el koyan ekipler, otomobilde bulunan H.C. ve Ö.C.'yi ifadelerini almak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü.



Burada işlemleri tamamlanan H.C. ve Ö.C. hakkında yasal işlem başlatıldı.