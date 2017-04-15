Gaziantep'te işyerinde hırsızlık



GAZİANTEP'te, bir işyerine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler; dizüstü bilgisayar, harici hard disk ve 10 lira çalıp kayıplara karıştı.



Olay, sabah erken saatlerde İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İş sağlığı ve güvenliği sektöründe hizmet veren işyerine gelen kişi ya da kişiler, kapısının kilidi kırarak içeri girdi. Üst kattaki ofise çıkan hırsızlar, burada masa üstündeki dizüstü bilgisayarı ve harici hard diski çaldı. Çekmeceleri ve dolapları dağıtan hırsızlar bir çekmecede bulduğu 100 lira parayı da alarak kayıplara karıştı. Sabah geldiklerinde kapının açık olduğunu gören işyeri sahipleri, durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve parmak izi çalışması yapan polis, hırsız ya da hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.