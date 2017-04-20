Gaziantep'te İşlenen Cinayetin Zanlısı Konya'da Yakalandı

GAZİANTEP'te 54 yaşındaki Ali Sunay'ı döverek öldürdükten sonda 12 bin lira parasını çalarak kaçtığı iddiasıyla Suriyeli Abdo M., Konya'da yakalandı.



Geçen Mart ayında, Bülbülzade Mahallesi'nde Suriyeli iki kişi ile birlikte yaşayan Ali Sunay, dövülerek öldürüldükten sonra üzerindeki 12 bin lirası gasp edildi. Soruşturma başlatan polis, olayı Sunay'ın arkadaşı Suriye uyruklu Abdo M.'nin işlediğini belirledi. Derinleştirilen soruşturmada şüphelilerden Abdo M.'nin Konya'da olduğunu saptadı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli Abdo M.,'yi Konya'nın Selçuklu ilçesinde boş bir konteynerde yakaladı.



Gözaltına alınan Abdo M., sorgulanmak üzere Gaziantep'e getirilirken, ismi açıklanmayan Suriye uyruklu ikinci firari şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. - Gaziantep