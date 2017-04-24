Gaziantep'te İplik Fabrikasında Yangın Çıktı

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesindeki bir iplik fabrikasında henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Pamuk ve iplik balyalarının tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın diğer bölümlerine de sıçradı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık bir saat önce çıktığı belirlenen yangını söndürmekte güçlük çeken itfaiye ekipleri fabrikanın bazı duvarlarını yıktı.

FABRİKADA KİMSE YOK

Kimsenin bulunmadığı belirlenen fabrikada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 112 Acil Servis ekiplerinin bekleyişi devam ediyor.