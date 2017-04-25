Gaziantep'te İplik Fabrikasında Çıkan Yangın Korkuttu

Gaziantep'te bir iplik fabrikasında gece çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.



Gaziantep 1. Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir iplik fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Fabrikanın iplik pres bölümünde bulunan konvertisörün ısınmasıyla çıkan yangın çevredeki pamuk ve ipliklerin tutuşması ile bir anda etrafı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın nedeniyle fabrikada mesaiye ara verildi. Fabrika yetkilileri ve itfaiyenin uyarısı ile gece vardiyasında çalışan yaklaşık 60 işçi dışarı çıkartıldı. Yangının fabrikaya ve çevreye sıçramasını önlemek amacıyla yoğun çalışma yürüten itfaiye ekiplerine, fabrika işçileri de yardım etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.



Korkulu anlara neden olan yangın büyümeden söndürülürken, tonlarca pamuğun kül olduğu yangında kesin hasar tespitinin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP