Gaziantep'te İnşaat Duvarı Çöktü: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'in Araban ilçesinde inşaat halindeki binanın duvarının çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.



Körhacıobası kırsal mahallesinde tek katlı evin inşaatında duvar yıkıldı. Kalıp döküldüğü sırada duvarın altında kalan işçilerden Hasan Kiraz, olay yerinde hayatını kaybetti.



Ağır yaralanan Abuzeyt Ulaş ise vatandaşların çabasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.



112 Acil Servis ekibince Araban Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı işçi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.