Gaziantep'te, imar değişikliğine yürütmeyi durdurma kararı



GAZİANTEP'te Büyükşehir Belediyesi tarafından imar planı değiştirilerek inşaata başlanılan alanda mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 100'üncü Yıl Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alan 200 bin metrekarelik alanın imar planı değiştirilerek inşaat alanı haline getirildi. Avukat Nesrin Tuncel, imar planın hukuka aykırı olarak değiştirildiğini, yeni imar planında kamu yararı olmadığını gerekçe göstererek açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Karara rağmen, inşaat çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Nesrin Tuncel, Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yargı kararına biran önce uymalarını isteyerek şöyle dedi:



"Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu imar revizyonu aleyhine Gaziantep 2'inci idare mahkemesine açmış olduğum imar revizyonu iptali davasında yürütmeyi durdurma kararı verildi. Mahkemeye verilen bilirkişi raporlarında bu imar revizyonunun hukuka haykırı olduğu ve bu kamu yararı bulunmadığı tespit edilmiştir. 200 bin metrekarelik bu alan, park içerisindeki yeşil alanların imara açılması yoluyla şahıslara ve belediyelere yüksek gelir sağlanması amaçlanıyor. Bir an önce çalışmaların durdurularak bu hukuksuzluğa son verilmesini istiyoruz"



Mimarlar Odası Başkanı Hasan Özgür Girişken ise bu durdurma kararının büyük bir hukuk zaferi olduğunu vurgulayarak, "Kentin tam kalbinde yer alan, kentin akciğerleri anlamına gelen bu alanın imara açılmasına uzun süredir karşıydık, bu durdurma kararı ile önemli bir hukuk zaferi kazanıldı. Karar ile bu arsa üzerindeki ruhsatlar tamamen hukuksuz hale gelmiştir" dedi.