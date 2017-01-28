Gaziantep'te İki Kız Kardeş Sodadan Sızan Gazdan Öldü

GAZİANTEP'te aynı odada uyurken sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen 17 yaşındaki Neriman Doğan ve kız kardeşi 15 yaşındaki İnanç Doğan öldü.



Olay, bu sabah Sam Mahallesi'nde meydana geldi. Fabrika işçisi Kemal Doğan, sabah işe gitmek için uyandığında aynı odada uyuyan kızları Neriman ve İnanç'ı hareketsiz bulunca sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri kız kardeşlerin sobadan sızan karbon monoksit gazından öldüğünü belirledi. Kemal ve Emine Doğan çiftinin 1'i erkek 4 çocuklarından olan Neriman ve İnanç'ın cesetleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. - Gaziantep