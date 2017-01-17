Gaziantep'te İhtisas Vergi Dairesi Kurulacak

Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Nabioğlu, Gaziantep'te İhtisas Vergi Dairesi'nin kurulacağını açıkladı.



Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (GSMMMO) tarafından düzenlenen "Güncel muhasebe ve Dönem sonu İşlemler" konulu seminerde konuşan GSMMMO Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Nabioğlu, YMM kurslarının artık Gaziantep'te yapılacağını bildirerek, stajyerler için Ankara yolunun kapandığını kursların oda bünyesinde verileceğini müjdeledi. Nabioğlu 21 Ocakta 40. Yılı Güneydoğu Muhasebeciler platformunun da Gaziantep'te yapılacağını söyleyen Nabioğlu, 3 Şubat 2017 tarihinin Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nın kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, kuruluş yıldönümünü ise düzenlenecek etkinliklerle kutlayacaklarını ifade etti.



Nabioğlu ayrıca Gaziantep'te İhtisas Vergi Dairesi kurulacağını kaydetti. Mehmet Nabioğlu, kurulacak vergi dairesi ile ilgili 18 Ocakta bilgilendirme toplantısı yapılacağını ifade etti.



Seminer, Nabioğlu'nun konuşmasının ardından Halim Bursalı'nın sunumunu yaptığı sunum ile devam etti. - GAZİANTEP