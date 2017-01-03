Gaziantep'te Huzur Operasyonu

Gaziantep'te 240 polisin katılımı ile okul çevresine yönelik huzur operasyonu yapıldı.



Asayiş, Kaçakçılık ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerinden oluşan 240 polisle Şahinbey ilçesindeki 18 lisenin çevresinde denetim yapıldı.



Kimlik kontrolü yapan ekipler, okul çevresinde bulunan kafe ve kahvehanelerin ruhsatlarını denetledi.



Dedektör köpeğin de kullanıldığı aramada, bazı kafelerin sahiplerine de cezai işlem uygulandı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü ekipleri tarihi geçmiş gıda satan kafelerin sahiplerine ceza yazarak, ürünleri imha etmek için topladı.