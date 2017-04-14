Gaziantep'te Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

Gaziantep'te bir marketten hırsızlık, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Market sahibi Çukur Mahallesi muhtarı Alaaddin Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah işe geldiğinde, dükkanın kapısındaki kilidin kırık olduğunu ve bazı eşyaların çalındığını söyledi.



Marketten az miktar para, sigara, çikolata, gofret ve bisküvi gibi yaklaşık 4 bin liralık malzemenin çalındığını ifade eden Demir, "Görüntülerde iki kişi geliyor. Birisi 'gözcülük' yapıyor, diğeri hırsızlığı gerçekleştiriyor. Çok rahat hareket ediyor. Bir hırsızın bu kadar rahat hareket etmesi insanın canını sıkıyor. Sonra hırsız güvenlik kamerasına 'poz' vererek, levyeyle kapının kilidini kırıyor. İçeride yaklaşık 10 dakika kadar kalıyor. Sonra eşyaları koyduğu poşetle uzaklaşıyor. Hırsızlık olaylarından mahalleli olarak rahatsızız. Buralarda sık sık hırsızlık oluyor. Yemin ettim, bundan sonra kendi dükkanımı kendim bekleyeceğim." diye konuştu.