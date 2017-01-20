Gaziantep'te imalathanedeki hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
25 Aralık Sanayi Sitesi'nde havalandırma ekipmanları üzerine faaliyet gösteren imalathaneye kapının kilidini kırarak giren şüpheliler, içerideki malzemeleri iş yerine ait park halindeki 27 GB 290 plakalı kamyonete yükleyip kaçtı.
İş yeri sahibi Aziz Daşdemir, kamyonetinin yerinde olmadığını görünce durumu polise haber verdi.
Polis ekipleri, imalathanede parmak izi incelemesi yaptı.
Kamera kayıtlarında 3 şüphelinin imalathanede fenerle arama yapmaları yer alıyor.
Gaziantep'te Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında
Gaziantep'te imalathanedeki hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Gaziantep'te imalathanedeki hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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