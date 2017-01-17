Gaziantep'te Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Gaziantep'te bir marketteki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Merkez Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Görüntülerde 2 kişinin önce marketin kapısını önüne geldiği sonra birinin çevreyi gözetlediği diğerinin de demir bir cisimle kapıyı açmaya çalıştığı görülüyor.



Markete giren 4 zanlının kasadan bir miktar para, barkod sistemi, sigara ve diğer eşyaları yanlarında getirdikleri meyve kasasına doldurarak olay yerinden kaçtığı görüntüye yansıyor.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ev ve İş yeri Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntüdeki zanlıları teşhis etmek için çalışma başlattı.