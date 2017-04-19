Gaziantep'te Hırsızlık

Gaziantep Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği binasına giren hırsızlar 2 televizyon, 3 bilgisayar çaldı.



Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi 18. sokakta bulunan Gaziantep Şehit Aileleri ve Gazileri Derneğinde ki 2 televizyon ve 3 bilgisayar kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce çalındı.



Sabah saatlerinde derneğe gelen yetkililer, eşyaların yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, derneğin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



Zanlıların yakalanması için polisin başlattığı çalışma sürüyor.