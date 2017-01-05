Makine Mühendisleri Odası (MMO) Gaziantep Şube Başkanı Gürcan Ülgey, "Meteoroloji müdürlüğünün ölçümlerine göre Gaziantep'te hava kirliliğinin, bazı günler sokağa çıkmamayı gerektirecek kadar ileri seviyeye gelmektedir." dedi.



Ülgey, düzenlediği basın toplantısında Gaziantep Akademik Meslek Odaları Birliği adına yaptığı açıklamada, artan enerji kullanımı, endüstrinin gelişimi ve şehirleşme ile ortaya çıkan hava kirliliğinin, başta insan sağlığı olmak üzere tüm canlıları tehdit ettiğini söyledi.



Hava kirliliğinin pek çok hastalığa neden olduğunu ifade eden Ülgey, hava kirliliğiyle mücadelenin bugün ve gelecek kuşakların sağlığı yönünden üzerinde önemle durulması gereken çok hassas bir konu olduğunu dile getirerek "Meteoroloji müdürlüğünün ölçümlerine göre Gaziantep'te hava kirliliği, bazı günler sokağa çıkmamayı gerektirecek kadar ileri seviyeye gelmektedir. Günümüzde mevcut teknolojiyle konutlardaki ısınma cihazlarını, motorlu araçları ve sanayi tesislerini kullanmadan yaşamamız mümkün değildir. O halde hava kirliliğinin azaltılması için bu gazların zararsız hale getirilmesi veya zararının en aza indirilmesi gereklidir." diye konuştu.



Ülgey, kalorifer kazanı kullanıcılarının eğitilmesi ve uygun yakma tekniklerinin öğretilmesi gerektiğini belirterek binaların ve sanayi tesislerinin baca gazı emisyon ölçümlerinin yapılmasının önemine değinerek, şunları kaydetti:



"Baca gazı emisyonu sınır değerlerin üzerinde olan binalara yaptırım uygulanmalıdır. Emisyon değerleri uygun olmayan bacalara filtre sistemi uygulama zorunluluğu getirilmelidir. Vatandaşlarımızın standartlara uygun ve kaliteli yakıt kullanımı sağlanmalıdır. Kazan, soba ve baca temizlikleri zamanında yapılmalıdır. Araçlardaki egzoz emisyon denetimleri artırılmalı ve egzoz emisyonu uygun olmayan araçlara yaptırım uygulanmalıdır. Özellikle hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde ağaçlandırma yapılarak yeşil alanların artırılması sağlanmalıdır. Yeni yerleşim birimlerinde mümkünse merkezi ısıtma sistemleri kurulmalı ve enerji tasarrufu için bina yalıtımlarına özen gösterilmelidir. Kentimizde, diğer yakıtlara oranla daha temiz baca emisyonuna sahip olan doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Dar gelirli vatandaşlara dağıtılan kömür yerine, bu vatandaşların konutlarında doğal gaz geçişleri için maddi destek olunmalı ve teşvik edilmelidir. Hatta en az kömür yardımı kadar doğal gaz faturalarına destek olunmalıdır."