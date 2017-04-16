Gaziantep'te Hastalar Sedye ile Oy Kullanmaya Götürüldü

Gaziantep'te felçli, obez ve solunum sıkıntısı çeken hastalar, sedye ile götürüldükleri merkezlerde oylarını kullandı.



Gaziantep'te sabah saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi sürerken, felçli, obezite ve solunum yetmezliği gibi rahatsızlıkları bulunan hastalar ambulanslarla sandıkların bulunduğu okullara götürüldü. 112 ekipleri tarafından evlerinden sedye ile alınan hastalar, ambulanslarla oy kullanacakları okullara götürüldü. Yine sedye ile ambulanstan indirilen hastalar, sağlık görevlilerinin yardımıyla sınıflarda kurulu sandıklarda oy kullandı. Hastalar ve yakınları, sağlık görevlilerine yardımları nedeniyle teşekkür etti. - GAZİANTEP