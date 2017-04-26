Gaziantep'te "Harflerin Sırrı" Sergisi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Demet- Cengiz Çetindoğan'ın, 1997 yılından bu yana sevgi ve aşk ile bir araya getirdikleri hat koleksiyonlarından seçilen eserlerin yer aldığı "Harflerin Sırrı" isimli sergi açıldı.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanat Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, Kutlu Doğum Haftası'nda olunduğunu hatırlatarak, İslam'ın sevgi ve barış olduğunu söyledi.



Hüsn-ü Hat'ın yazılma sebebini anlatan Şahin, "İslam, Hüsn-ü Hat ile bir sanat olduğunu da göstermiştir. İnsanoğlu insanlık tarihi kadar eski bir geçmişte anlatmayı ve aktarmayı çok önemsemiş ve yazıyla beraber bu çok daha güçlü hale dönüşmüş yazının bulunmasıyla. Özellikle Kur'an-ı Kerim Mısır'da okunmuş, İstanbul'da yazılmıştır. İstanbul'da yazıldığının en büyük göstergesi bu eserler. Özellikle Osmanlı döneminde yükselme döneminde padişahların sanata, Hüsn-ü Hat'a ne kadar kıymet verdiklerini gösteren çok güzel eserler içeride." şeklinde konuştu.



Demet Sabancı Çetindoğan ise, "Harflerin Sırrı" sergisini ilk defa Anadolu'ya taşıdıklarını belirterek, ilk durağın Gaziantep olduğunu kaydetti.



Hüsn-ü Hat sergisinde Hafız Osman gibi değerli hattatların eserlerinin yer aldığını anlatan Çetindoğan, "Gerçekten bunlar bizim kültürümüz, geçmişimiz. Bunları anlamak, öğrenmek çok önemli. Gelecek nesillerin bunları öğrenmesi için işte bu sergiler çok anlamlı." dedi.



Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Abdulkadir Yüksel ile çok sayıda vatandaşın katıldığı sergi, 9 Mayıs 2017 tarihine kadar gezilebilecek.



Sergi



Osmanlı hat sanatının 15-20. yüzyıllar arasındaki döneminden 40'a yakın nadir ve seçkin eseri içeren sergide, levhalar, kıtalar, hilyeler, tuğralar, ferman ve beratlar yer alıyor.



20 yıllık bir emekle meydana getirilen koleksiyon, ilk kez Gaziantepli sanatseverlerle buluştu.



Sergide, Şeyh Hamdullah, Derviş Ali, Hafız Osman, Mehmet Esat Yesari, Kazasker Mustafa İzzet, Mehmed Şefik Bey, Eğrikapılı, Mehmed Rasim, Mahmud Celaleddin, Muhsinzade Abdullah, Yahya Hilmi, Haci Arif Efendi, Sami Efendi, Mehmed Hulusi Efendi, Mehmed Emin Yazıcı, Kamil Akdik, İsmail Hakkı Altunbezer, Macid Ayral, Halim Özyazıcı, Hamit Aytaç, Necmeddin Okyay gibi Türk hat sanatına yön vermiş pek çok hattatın nadir eserlerinin yanı sıra, belgesel niteliği olan tuğralı ferman ve beratlar ile Sultan III. Selim imzalı bir tuğra da yer alıyor.