Gaziantep'te "Göçmen Kaçakçılığı" Operasyonu

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı ve rüşvet almak suçlamasıyla gözaltına alınan 3'ü kamu görevlisi 7 kişiden 6'sı tutuklandı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Karkamış İlçe Sınır Kapısı'nda her türlü yolsuzluk faaliyetinin önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, sınır kapısından yasa dışı yollarla yurda ve Suriye'ye insan geçirdikleri, karşılığında rüşvet aldıkları iddia edilen şüpheliler, 3 ay süren takip sonucu düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.



Şahısların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 25 bin 500 dolar, 14 bin 700 lira ve 7 bin 500 Suriye poundu ele geçirildi.



Rüşvet almak ve göçmen kaçakçılığı yapmak suçlarından adli mercilere sevk edilen 2'si gümrük personeli 3 kamu görevlisi ile 4 Suriye uyruklu 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Diğer bir kişi ise serbest bırakıldı.