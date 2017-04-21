Gaziantep'te Fuhuş Operasyonu: 9 Gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, güzellik merkezi adı altında işletilen iş yerinde fuhuş yapıldığı ihbarını aldı.



Bu kapsamda merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, 8 kadın ve işletme sahibi A.Ç'yi gözaltına aldı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerine başvurulmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.