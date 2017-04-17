Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep ve İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgüte üye olmak, finansal destek sağlamak ve nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla işlem yapılan iki şirketin yetkilileri ve çalışanlarından gözaltına alınan beş kişiden ikisi tutuklandı.



Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY üyeliği, terör örgütüne finans sağlamak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından işlem yapılan Uğur İhracat İthalat İnşaat Sanayi Ticaret AŞ ve UG Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ şirketlerinin yetkililerine ve çalışanlarına yönelik Gaziantep ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.



Operasyonlarda, Uğur İhracat İthalat İnşaat Sanayi Ticaret AŞ ortaklarından M.C.U'nun oğlu ve UG Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ şirketinin yetkilisi A.U. ile şirket çalışanlarından H.A, A.D ve M.E Gaziantep'te, Uğur İhracat İthalat İnşaat Sanayi Ticaret AŞ şirketi ortaklarından M.İ'nin damadı ve ASSE Madencilik İnşaat Taşımacılık Mimarlık Mühendislik Anonim Şirketi yetkilisi E.Ö. İstanbul'da gözaltına alınarak Gaziantep'e getirildi.



Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şirket çalışanlarından A.U ve E.Ö'nün mahkeme tarafından tutuklandıkları, diğer şüpheliler H.A, A.D ve M.E'nin ise adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldıkları belirtildi.